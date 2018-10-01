Уходи: Марадона шокировал Месси странным советом

Скандальная экс-звезда аргентинского футбола Диего Марадона не советует форварду "Барселоны" Лионелю Месси выступать за сборную своей страны.

"Я бы посоветовал Месси не возвращаться в национальную команду. Сборная Аргентины U15 проигрывает, и это вина Месси. В чемпионате "Расинг" встречается с "Бокой Хуниорс", и виноват Месси. Его винят всегда и во всём. Я бы сказал Лео: "Не возвращайся. Давай посмотрим, как они справятся", приводит слова Марадоны FourFourTwo.

Напомним, что последний матч за национальную команду Месси провел против сборной Франции на ЧМ-2018. После чемпионата мира в России аргентинский нападающий пока не выступал за свою сборную.

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси фантастическим голом открыл сезон в Лиге чемпионов - опубликовано видео.