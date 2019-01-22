Уход Ракицкого из "Шахтера": известный агент сделал заявление

На прошлой неделе СМИ взорвались новостями о переходе Ярослава Ракицкого в российский "Зенит". Последней была информация, что донецкий клуб повысил цену на футболиста, требуя за него 12 млн. евро.

Повышение цены якобы обусловлено тем, что трансфером Ракицкого занимается известный агент Шандор Варга, и хорошие отношения агента с "Зенитом" позволили бы "выбить" из россиян более солидную сумму. Но в итоге оказалось, что Варга к этому делу вовсе не имеет отношения.

"У меня нет информации по вопросу о Ракицком и "Зените", сам узнал об этом из новостей в СМИ. Сейчас в Украине я работаю только с Тамашем Кадаром (защитник "Динамо". - прим. ред.), и к нему был определенный интерес со стороны "Зенита". Но он остался в Киеве", - сказал Варга в комментарии OBOZREVATELOBOZREVATEL.

Шандор Варга ria.lviv.ua

Впрочем, интерес "Зенита" к Ракицкому - тема не новая. Летом прошлого года россияне уже интересовались защитником "Шахтера", но тогда до конкретных переговоров дело не дошло.

Как сообщал OBOZREVATEL:

"Зенит" изначально предложил за футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого 10 млн. евро. В случае успешного завершения сделки защитник сборной Украины должен перейти в питерский клуб на 2,5 года.

В сети разгорелись жаркие споры по поводу перехода Ракицкого в российскую команду: болельщики разделились на два лагеря - кто провожает Ярослава "в один конец" и кто доброжелательно желает удачи.

Ракицкий является воспитанником "Шахтера", проводя в донецком клубе всю свою карьеру с 2009-го года.

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