Угрозы Зинченко, "воскрешение" Ярмоленко: топ-событий украинцев в Европе

Трансферы устаканились, летняя подготовка прошла, и они снова в деле - лучшие украинские легионеры вновь на полях европейских чемпионатов.

Да-да, наконец-то в игре не только Руслан Малиновский, но и сам Андрей Ярмоленко, спустя 10 месяцев! Кроме этого не остались украинцы и без голов - дебютных и "тройных". Но кто был топ больше всех, OBOZREVATEL рассказывает в своей постоянной рубрике.

Ярмоленко заново "дебютировал" за "Вест Хэм"

С того злополучного дня, когда Андрей Ярмоленко получил травму "ахилла" и вылетел на долгий срок, прошло чуть более 10-ти месяцев. Почти год, чтобы восстановиться и снова вернуться на поле.

Андрей Ярмоленко по второму кругу начинает свою карьеру в "Вест Хэме"

Учитывая возраст Андрея, а также динамику ротации и развития команд в английской Премьер-лиге, многие не верили в возвращение в основу Ярмоленко. Тем не менее, в прошлом туре АПЛ фамилия украинца стояла в стартовых 11-ти нам матч ВХ против "Уотфорда" (а за тур до этого футболист впервые сыграл за "Вест Хэм" после травмы, выйдя на замену в конце игры с "Брайтоном"). Андрей будто заново дебютировал за лондонцев!

Правда, Ярмоленко сыграл только 55 минут. Однако в первом тайме украинский нападающий был едва ли не самым активным в "Вест Хэме" и имел свои моменты. До перерыва на табло горело 1:1, а после "молотобойцы" довели дело до победы - 3:1.

В игре Ярмоленко аналитики в первую очередь отметили, что украинец отдал 26 пасов, 19 из которых были точными (73%), а два - ключевыми. За все это Ярмоленко получил оценку 7,09 от известного портала WhoScored, что было одним из лучших результатов в команде на момент замены.

Малиновский вышел только на замену, но попал на самое вкусное

Еще один знаковый дебют (уже настоящий) для украинского легиона - у Руслана Малиновского в Италии. 1 тур Серии А, и хавбек прикоснулся к началу сезона вместе с "Аталантой".

Дебюта Руслана Малиновского в Серии А долго ждать не пришлось

Руслан появился на поле на 54-й минуте вместо одного из центрбеков, действующий ближе к своей штрафной. И попал на самое интересное, приобщившись к камбэку "Аталанты". На момент появления Малиновского "бергамаски" проигрывали 1:2, но затем за 6 минут сумели сравнять счет и выйти вперед. Правда, Руслан не принял участия в голах.

После игры главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини затронул игру Малиновского, но "сухо" и кратко: "Малиновскому нужно больше бороться в полузащите. Он может действовать намного лучше".

Забил первый, но удастся ли успокоить фанатов?

Пока Ярмоленко и Малиновский лишь входят в состав своих новых команд, Иван Петряк в Венгрии уже прошел этот этап и начал забивать. В минувший уик-энд украинский хавбек впервые отличился за свой новый клуб МОЛ "Фехервар" (который до этого был более знаком как "Видеотон").

Иван Петряк (справа) открыл счет своим голам за новую команду molfehervarfc.hu

Ивану удалось отличиться в матче с "Пакшем", завершив очень динамичную атаку четким ударом низом. Гол экстра-класса, которых Петряк забил уже не один ранее в футболке злейшего врага "Фехервара" - "Ференцвароша".

На этой почве, к слову, у Петряка пока не все ладно в "Фехерваре". Первые игры украинца в новой команде вышли довольно смазанные, и фанаты "взяли в тиски" Петряка, быстро присвоив ему статус ненужного игрока. Так Петряк был несколько матчей под давлением, особо на фоне неудачного выступления команды в квалификации Лиги Европы. Но сейчас болельщики все же не проигнорировали гол Ивана и полноценно восприняли его празднование, что может стать началом нового подъема украинца.

В прошлом сезоне за "Ференцварош" Петряк сыграл в чемпионате 28 матчей, забив 6 голов и став одним из лучших ассистентов команды. За "Фехервар" украинец пока сыграл 8 игр во всех турнирах.

После "ложного" хет-трика оформил настоящий

Украинский нападающий Роман Дебелко, играя в Латвии, очень ударно начинает осеннюю часть сезона - в его активе есть уже и дубль, и хет-трик. При этом хет-трика вполне могло быть два, с разницей в пару дней.

Однако в матче Лиги Европы, играя за ФК "Рига" против финского ХИКа, у Дебелко получился "ложный" хет-трик: два мяча забито в ворота соперника, и один - в свои. А вот в матче чемпионата Латвии против местного "Спартака" Дебелко уже "чисто" провел 3 мяча, сделав это лишь за первые 29 минут игры.

Зинченко пророчат проблемы в "Манчестер Сити" с приходом новых конкурентов

Несмотря на победу "Ман Сити" в последнем на сегодня туре АПЛ над "Борнмутом" (3:1), внимание вокруг Александра Зинченко приняло разный "оттенок". С одной стороны, украинец хоть и был традиционно эффективным в атаке и общем качестве индивидуальных действий, но с другой - дал довольно много свободы оппонентам в обороне.

Александр Зинченко последнюю игру (против "Борнмута") закончил с разбитой губой

Некоторые авторитетные СМИ в Англии хоть и отметили качество игры Зинченко, но при таких раскладах спрогнозировали ему потерю места в основе. У "Ман Сити" появился хороший фланговый бек Жоао Канселу и защитник Анхелино, способные закрыть позицию левого защитника. Также скоро восстановится и Менди. И если Зинченко не восстановит баланс в уровне действий на атаку и защиту, доверие Гвардиолы к нему может оказаться не 100-процентным…

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