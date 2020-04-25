"Угрозы не шуточны": Уткин сделал заявление из-за Соловьева

Известный российский журналист Василий Уткин обратился к своим подписчикам в Twitter из-за скандала с телеведущим Владимиром Соловьевым.

"Дошло до угроз. Никакие угрозы не шуточны, все это прекрасно понимают. Мне важно, понимают ли меня люди. Как ни странно.

Достаточно убедительно, можно остановиться? Или мало и все-таки надо продолжить с мерзкой карлицей?" – заявил Уткин, добавив голосование с двумя вариантами ответа: "Хорош, все ясно" и "Надо продолжать".

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