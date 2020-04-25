"Угрозы не шуточны": Уткин сделал заявление из-за Соловьева
Известный российский журналист Василий Уткин обратился к своим подписчикам в Twitter из-за скандала с телеведущим Владимиром Соловьевым.
"Дошло до угроз. Никакие угрозы не шуточны, все это прекрасно понимают. Мне важно, понимают ли меня люди. Как ни странно.
Достаточно убедительно, можно остановиться? Или мало и все-таки надо продолжить с мерзкой карлицей?" – заявил Уткин, добавив голосование с двумя вариантами ответа: "Хорош, все ясно" и "Надо продолжать".
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 апреля Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как комментатор обвинил в предательстве правительство России.
Комментатор бросил ему вызов и предложил провести Versus Battle. Соловьев отклонил предложение, назвав оппонента больным человеком.
Позже Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище.
Соловьев попытался красиво ответить, но облажался и был уличен во лжи.
Комментируя конфликт, спортивный журналист сказал, что его оппонент не рассчитал собственные сил и намерен полностью уничтожить пропагандиста.
В ситуацию вмешался российский публицист Александр Невзоров, восхитившись действиями Василия.
После такого Соловьев не выдержал и засыпал комментатора новыми оскорблениями. В ответ Уткин снова вызвал ведущего ТК "Россия" на баттл, назвав того фашистом.
Это окончательно вывело из себя любимого пропагандиста Кремля и он скатился до прямых угроз. Уткин отреагировал фотожабой Соловьева с пенисом в руке.