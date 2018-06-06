Угрожал сыну: скандальный экс-динамовец Алиев вновь отличился

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев влип в очередной громкий скандал. 33-летний полузащитник засыпал угрозами собственного сына Артема, который попросил помочь отца с покупкой экипировки для тренировок.

На своей странице в Facebook экс-супруга Алиева Татьяна опубликовала видеоролик с рыдающим сыном. Юный футболист причиной своих слез назвал поведение отца. "Он сказал, что не купит бутсы и побьет меня, если я ему еще раз позвоню", – сказал Артем.

Татьяна резко ответила бывшему мужу, оставив за собой право на ответные действия в отношении Алиева. "Оказывается нельзя звонить папе. Иначе побьет... Вот так. И сын единственный не может заниматься футболом. Еще раз, с*ка, тронешь моего сына! Попробуй! Не шучу", – написала девушка.

Напомним, это уже не первый семейный скандал с участием Алиева. Ранее Татьяна рассказала, как футболист избил ее и сына.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Алиева поставили в тупик вопросами из школьной программы.