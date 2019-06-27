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Уэйн Руни забил фантастический гол через все поле

Уэйн Руни забил фантастический гол через все поле
Английский футболист сотворил настоящий шедевр
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Легендарный английский футболист Уэйн Руни отметился феноменальным ударом в матче Главной лиги соккера в США. Экс-форвард сборной Англии забил гол со своей половины поля.

На 10-й минуты встречи против "Орландо Сити" игрок "ДС Юнайтед" увидел, что голкипер далеко вышел из ворот. Руни одним касанием обработал мяч, а другим послал кожаную сферу четко за шиворот вратаря.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить этот шедевр.

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В ноябре позапрошлого года Руни забил похожий гол в поединке 14-го тура Премьер-лиги. Джо Харт вышел далеко из ворот, чтобы подстраховать партнеров и выбил мяч точно на Руни, который в касание мощнейшим выстрелом оформил свой хет-трик.

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Тема
чемпионат США
Персона
Уэйн Руни
Место
США
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