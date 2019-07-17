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УЕФА жестко наказал российский клуб в Лиге чемпионов

6.4т Читать материал на украинском

УЕФА оштрафовал российский клуб "Краснодар" на 50 тысяч евро. Причиной послужило нарушение принципов работы главного тренера и отсутствие у наставника клуба Мурада Мусаева лицензии Pro УЕФА.

По правилам УЕФА, без наличия необходимых документов тренер не может руководить командой из технической зоны, а Мусаев пренебрегал этим требованиям регулярно.

Мурад Мусаев

Мурад Мусаев

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Для получения лицензии Pro кандидат должен проработать на позиции тренера с лицензией категории А в течение года. Мусаев получил соответствующую лицензию в июне 2019-го. Это означает, что специалист не сможет работать главным тренером "Краснодара" в еврокубках до июля 2020 года.

Отметим, что "Краснодар", ставший бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2018/19, впервые будет стартовать в квалификации Лиги чемпионов с 3-го раунда.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне УЕФА неожиданно не пустил в Лигу чемпионов российского тренера.

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Место
Россия Краснодар
Теги
УЕФА ФК Краснодар
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