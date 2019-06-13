УЕФА завел дело на Украину за матч с Сербией во Львове

Европейский футбольный союз (УЕФА) завел дисциплинарное дело на сборную Украины из-за поведения болельщиков на матче с Сербией.

Сборная Украины по футболу

Как сообщает пресс-служба УЕФА, наша сторона обвиняется в использовании на "Арене Львов" пиротехники, бросании предметов на поле, блокировке лестничных проходов и плохого освещения стадиона.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит это дело на своем собрании 18 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра четвертого тура группового этапа отбора чемпионата Европы-2020 по футболу Украина - Сербия завершился со счетом 5:0.

По дублю оформили Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

После игры Александр Караваев рассказал о поступке Шевченко, который помог "сине-желтым" победить, а Зинченко впился в шею корреспондентке в прямом эфире.

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