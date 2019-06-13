УЕФА завел дело на Украину за матч с Сербией во Львове

Европейский футбольный союз (УЕФА) завел дисциплинарное дело на сборную Украины из-за поведения болельщиков на матче с Сербией.
Сборная Украины по футболу
Как сообщает пресс-служба УЕФА, наша сторона обвиняется в использовании на "Арене Львов" пиротехники, бросании предметов на поле, блокировке лестничных проходов и плохого освещения стадиона.
Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит это дело на своем собрании 18 июля.
Как сообщал OBOZREVATEL, игра четвертого тура группового этапа отбора чемпионата Европы-2020 по футболу Украина - Сербия завершился со счетом 5:0.
По дублю оформили Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.
После игры Александр Караваев рассказал о поступке Шевченко, который помог "сине-желтым" победить, а Зинченко впился в шею корреспондентке в прямом эфире.
О спорте и не только – в нашем Instagram!