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УЕФА завел дело на Украину за матч с Сербией во Львове

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Европейский футбольный союз (УЕФА) завел дисциплинарное дело на сборную Украины из-за поведения болельщиков на матче с Сербией.

Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу

Как сообщает пресс-служба УЕФА, наша сторона обвиняется в использовании на "Арене Львов" пиротехники, бросании предметов на поле, блокировке лестничных проходов и плохого освещения стадиона.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит это дело на своем собрании 18 июля.

УЕФА завел дело на Украину за матч с Сербией во Львове

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Как сообщал OBOZREVATEL, игра четвертого тура группового этапа отбора чемпионата Европы-2020 по футболу Украина - Сербия завершился со счетом 5:0.

По дублю оформили Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

После игры Александр Караваев рассказал о поступке Шевченко, который помог "сине-желтым" победить, а Зинченко впился в шею корреспондентке в прямом эфире.

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Место
УкраинаЛьвов
Теги
сборная Украины по футболуУЕФА
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
подача казломордих виродків, будь вони прокляті, щоб вони згинули вже сьогодні
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леня зе
леня зе
спасибо зрителям.за зиги.а вы туфту пишите.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Доскакалиcь?
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