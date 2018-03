УЕФА завел дело на клуб из-за кота на Лиге чемпионов

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Бешикташа" из-за нарушений регламента болельщиками на матче с "Баварией".

Среди них вполне стандартные – блокировка проходов на трибунах, бросание посторонних предметов, но есть и пункт – недостаточно эффективная организация.

Последний пункт относится к выбежавшему на поле коту. Судья Майкл Оливер был вынужден ненадолго приостановить матч, пока животное не убежало с поля.

This tubby orange #cat is the most exciting thing that’s happened in today’s #UEFA #ChampionsLeague game between #BayernMunich and #Beşiktaş .. A complete and utter meltdown by Beşiktaş in #Istanbul and an #insipid performance by Bayern. #catpower #kedigüçü pic.twitter.com/hcO0u68ya2