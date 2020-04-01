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1 апреля • обновлено в 14:01
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УЕФА вынес предупреждение тренеру "Шахтера": что произошло

1.2т
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Контрольно-дисциплинарный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) принял решение предупредить наставника донецкого "Шахтера" Луиша Каштру за нарушение регламента Лиги Европы.

В частности, речь идет о позднем начале одного из таймов домашнего матча 1/16 финала с лиссабонской "Бенфикой". УЕФА предупредил португальского специалиста и весь донецкий клуб о недопустимости подобного в будущем.

Кроме того, досталось и португальскому клубу. За это же нарушение "орлы" были наказаны штрафом в 10 тысяч евро. Так же предупреждение было вынесено наставнику "Бенфики" Бруну Силве.

Луиш Каштру

Луиш Каштру

ФК "Шахтер"

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" состоялся 20 февраля в Харькове и завершился победой украинской команды 2:1. После гостевой ничьи 3:3 чемпионы Украины вышли в следующий раунд турнира, где в первой встрече одолели на выезде немецкий "Вольфсбург" – 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял решение приостановить проведение Лиги Европы и Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Лига Европы Шахтер – Бенфика
Персона
Луиш Каштру
Тег
ФК Шахтер
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