УЕФА вспомнил космический гол лидера "Шахтера" в Лиге Европы

Бразильскому легионеру донецкого "Шахтера" Тайсону исполнилось 32 года. По этому случаю в УЕФА вспомнили об одном из лучших голов в карьере футболиста.

В официальном Twitter Лиги Европы было опубликовано видео его шедевра за "Металлист" в матче группового этапа турнира против норвежского "Русенборга".

Тайсон NewsOne

Забитый Тайсоном мяч стал первым в поединке, который закончился уверенной победой харьковчан со счетом 3:1. В том розыгрыше ЛЕ "Металлист" выиграл свою группу у леверкузенского "Байера", но вылетел уже в 1/16 финала, не сумев пройти английский "Ньюкасл" уже без бразильца, который в зимнее межсезонье перешел в "Шахтер".

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно исполнилось 45 лет легендарному голкиперу киевского "Динамо" Александру Шовковскому, по случаю чего в сети вспомнили его лучшие сейвы.

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