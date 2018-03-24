УЕФА всех запутал: как сборной Украины попасть на Евро-2020

Чемпионат мира 2018 года, увы, пройдет без участия национальной сборной Украины. Наша команда пропускает третий Мундиаль подряд. Что поделаешь? Видимо, слабы мы еще… Но надежды футбольных болельщиков питают. И верится, что наши ребята под руководством Андрея Шевченко и его интернационального тренерского штаба порадуют нас и мы увидим главную команду страны в финальном турнире Евро-2020.

А этот чемпионат пройдет по новому регламенту, на мой взгляд, довольно запутанному. Судите сами…

В финальный турнир первенства континента, чьи матчи пройдут в 13 европейских городах, можно попасть двумя путями. Либо удачно выступить в отборочном турнире, либо успешно сыграть в Лиге наций – соревновании, придуманном теперь уже бывшим президентом УЕФА Мишелем Платини и его советниками.

Первой стартует Лига наций – для нее выделен период с сентября по ноябрь 2018 года. В зависимости от рейтинга сборных УЕФА (он подсчитывается иначе, чем рейтинг ФИФА) все 55 команд Европы разделили на четыре дивизиона – первый (лига А), второй (лига В), третий (лига С) и четвертый (лига D).

Состав лиг определялся согласно коэффициенту национальных команд, который определялся согласно выступлениям сборных в отборочных и финальных турнирах ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018.

Перед стартом с помощью жеребьевки из этих команд сформировали 4 группы по 3 сборных в каждой. Сборная Украины попала в одну группу с командами Чехии и Словакии. Победители групп выйдут в стыковые матчи. Они пройдут в марте 2020 года, и будут состоять для всех дивизионов из полуфиналов и финала. В итоге каждый из дивизионов даст по одному представителю в финальный турнир Евро-2020.

С марта по ноябрь 2019 года в Европе пройдет привычный нам отборочный турнир. В нем все те же 55 команд разыграют 20 путевок на Евро-2020. Участников отбора разобьют на 10 групп – 5 по 5 сборных и 5 по 6. Следует отметить, что четыре лучшие сборные первого дивизиона Лиги наций (они, напомню, станут известны в ноябре 2018-го) распределят по тем группам, что состоят из 5 команд.

В финальный турнир отправятся победители групп и те, кто займет вторые места. Если так совпадет, что победитель одной из групп в дивизионах Лиги наций в 2019 году успешно пройдет обычный отборочный турнир и завоюет путевку на Euro-2020, вместо него в мартовских стыковых матчах 2020 года сыграет другая команда из того же дивизиона.

Лига наций призвана заменить значительную часть товарищеских матчей и создать новые коммерческие возможности – как для УЕФА, так и для федераций. Как и в еврокубках, УЕФА задействует централизованный маркетинг с последующими отчислениями каждому из участников.

Понятно, что наибольший интерес с коммерческой точки зрения представляет собой "Финал четырех", в котором сыграют четыре лучшие команды континента из первого дивизиона. Для него выделили июнь 2019-го. Финалу постараются уделить особое внимание – его участники и заработают больше других. Определенные суммы пополнят бюджеты федераций и малых стран.

Вот такой он – тернистый путь в финальный турнир Евро-2020. Но дорогу осилит идущий…