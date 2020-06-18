УЕФА утвердил схему отбора на ЧМ-2022: что ждет сборную Украины

Исполнительный комитет УЕФА утвердил формат отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре для европейских сборных. Теперь его должны одобрить в ФИФА.

На официальной странице организации в Twitter сообщается, что 55 стран-членов УЕФА будут распределены по 10 группам (пять групп по пять команд и пять – по шесть). Прямую путевку на ЧМ-2022 получат команды, которые займут в них первые места.

Сборные, которые закончат отбор на вторых позициях, продолжат борьбу в двухэтапном раунде плей-офф. Кроме десяти вторых команд в группах туда попадут две лучшие сборные из Лиги наций 2020/21 (из числа тех, кто не займет первое или второе место в отборочной группе). После двух раундов плей-офф три команды из двенадцати получат оставшиеся путевки на чемпионат мира-2022.

Напомним, что Европу на ЧМ-2022 будут представлять 13 команд, Африку – пять, Южную Америку и Азию – по 4,5, КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна – Ред.) – 3,5, Океанию – 0,5. Последнее место остается за хозяевами – сборной Катара. Проведение турнира запланировано на 21 ноября-18 декабря 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА опубликовал новое расписание сборной Украины на Евро-2020, которое перенесли на лето 2021 года.