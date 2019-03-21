УЕФА "усилил" Португалию перед матчем с Украиной

Футболист сборной Португалии Данилу Перейра сможет принять участие в матче против Украины в квалификации Евро-2020, несмотря на полученную красную карточку в заключительном матче Лиги наций против Польши.
Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) разрешил Перейре принять участие в поединке против нашей команды, так как его дисквалификация распространяется исключительно на Лигу наций. Португальскому игроку придется пропустить матч против Швейцарии 5 июня в рамках полуфинала турнира, сообщает Record.
Данилу Перейра
Напомним, что в сборную Португалии вернулся также звездный капитан Криштиану Роналду, который в последний раз защищал цвета национальной команды в матче чемпионата мира-2018.
Как сообщал OBOZREVATEL, известный спортивный журналист Артем Франков назвал оборону сборной Португалии слабым местом соперника Украины в первом матче отбора к Евро-2020.
Главный редактор журнала "Футбол" уверен, что "желто-синие" просто обязаны использовать свое преимущество в скорости.
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