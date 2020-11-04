УЕФА сделал заявление по "переносу" Евро-2020 в Россию

Европейский футбольный союз (УЕФА) опроверг информацию французского издания Le Parisien о том, что рассматривается вариант проведения Евро-2020 только в России.

Матчи чемпионата Европы как и запланировано, должны пройти в Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагену, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

"УЕФА намерен провести Евро-2020 в запланированном формате, на стадионах, которые были выбраны ранее. Мы тесно работает со всеми городами, которые будут принимать турнир, и готовимся к нему. усилия УЕФА сосредоточены на организации турнира в 12 городах с фанатами на трибунах. У нас нет никаких планов на смену места проведения Евро-2020", – сказано в заявлении УЕФА, текст которого приводит The Telegraph.

Как сообщал OBOZREVATEL, турнир должен начаться 11 июня 2021 года. Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на год.