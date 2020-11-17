УЕФА сделал официальное заявление по матчу Швейцария - Украина

Европейский футбольный союз (УЕФА) заявил, что у Украинской футбольной ассоциации (УАФ) нет другой команды, или других подходящих игроков, которые могли бы сыграть в матче Лиги наций со Швейцарией 17 или 18 ноября.

Встреча Швейцария - Украина официально не состоится в установленные сроки.

Вопрос будет передан в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА для принятия решения в соответствии со специальными правилами, применимыми к матчам национальных сборных УЕФА.

"УЕФА хотел бы подчеркнуть важность полного соблюдения всеми командами, игроками, официальными лицами и всеми участниками протокола УЕФА о возвращении в футбол и применимой нормативной базы", – говорится в заявлении Европейского союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч пятого тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной был отменен из-за вспышки COVID-19 в нашей сборной.

Позже врач кантона Люцерн Роджер Харшталль объяснил ситуацию, заявив что распространение коронавируса в сборной Украины вышло из-под контроля.