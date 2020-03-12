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12 марта • обновлено в 17:31
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УЕФА решил перенести Евро-2020 – СМИ

11.9т
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УЕФА во вторник, 17 марта планирует выпустить заявление о переносе финальной части чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год. Причиной является эпидемия коронавируса.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает авторитетное французское издание L’Équipe.

УЕФА решил перенести Евро-2020 – СМИ

Как информирует пресс-служба УЕФА, 17 марта союз проведет видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций, а также руководителями Европейской ассоциации клубов, европейских лиг и представителями ФИФПро. На ней будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе европейских клубных турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионата Европы.

OBOZREVATEL внимательно следит за ситуацией с влиянием коронавируса на спорт и рассказывает о последних новостях по этой теме в режиме онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 12 марта приблизилось к 126 тысячам человек, скончались уже более 4900 пациентов.

  • во Всемирной организации здравоохранения официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией.

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Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Евро-2020
Тег
УЕФА
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