УЕФА решил перенести Евро-2020 – СМИ

УЕФА во вторник, 17 марта планирует выпустить заявление о переносе финальной части чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) на 2021 год. Причиной является эпидемия коронавируса.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает авторитетное французское издание L’Équipe.

Как информирует пресс-служба УЕФА, 17 марта союз проведет видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций, а также руководителями Европейской ассоциации клубов, европейских лиг и представителями ФИФПро. На ней будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе европейских клубных турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионата Европы.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 12 марта приблизилось к 126 тысячам человек, скончались уже более 4900 пациентов.

во Всемирной организации здравоохранения официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией.

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