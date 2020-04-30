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30 апреля • обновлено в 15:14
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УЕФА решил наказать Нидерланды из-за досрочного завершения сезона 2019/20

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Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) уведомил клубы о том, что УЕФА может лишить страну пятого еврокубкового места на сезон 2020/21.

Как сообщает издание AD.nl, KNVB принял решение досрочно завершить внутренние соревнования и отдал путевку в Лигу Европы "Виллему II", который перед приостановкой первенства страны занимал пятую позицию в таблице. Изначально это место должно было достаться победителю Кубка Нидерландов, однако он не был и не будет доигран. Таким образом, "Фейеноорд", идущий третьим, напрямую попадает в групповой турнир Лиги Европы, а "Виллем II" – в квалификационный раунд.

Нидерланды могут остаться без пятого еврокубкового места

Нидерланды могут остаться без пятого еврокубкового места

Teller Report

Отмечается, что если УЕФА не одобрит решение KNVB, то Нидерланды могут лишиться пятой путевки в еврокубки.

Напомним, что Нидерланды отказались доигрывать сезон 2019/20 и заявили, что футбольные соревнования в стране будут возобновлены не раньше 1 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отмечалось, что УЕФА может отказать в доступе к еврокубкам на следующий год клубам из тех стран, которые приняли решение досрочно завершить нынешний сезон.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат Голландии
Тег
УЕФА
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