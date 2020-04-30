УЕФА решил наказать Нидерланды из-за досрочного завершения сезона 2019/20

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) уведомил клубы о том, что УЕФА может лишить страну пятого еврокубкового места на сезон 2020/21.

Как сообщает издание AD.nl, KNVB принял решение досрочно завершить внутренние соревнования и отдал путевку в Лигу Европы "Виллему II", который перед приостановкой первенства страны занимал пятую позицию в таблице. Изначально это место должно было достаться победителю Кубка Нидерландов, однако он не был и не будет доигран. Таким образом, "Фейеноорд", идущий третьим, напрямую попадает в групповой турнир Лиги Европы, а "Виллем II" – в квалификационный раунд.

Нидерланды могут остаться без пятого еврокубкового места Teller Report

Отмечается, что если УЕФА не одобрит решение KNVB, то Нидерланды могут лишиться пятой путевки в еврокубки.

Напомним, что Нидерланды отказались доигрывать сезон 2019/20 и заявили, что футбольные соревнования в стране будут возобновлены не раньше 1 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отмечалось, что УЕФА может отказать в доступе к еврокубкам на следующий год клубам из тех стран, которые приняли решение досрочно завершить нынешний сезон.

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