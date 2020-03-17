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17 марта • обновлено в 09:50
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УЕФА решает судьбу европейского футбола. Обновляется

1.2т
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Пандемия коронавируса полностью загнала в тупик европейский футбол, заставив УЕФА собрать экстренное заседание по вопросам завершения клубных турниров и переносу Евро-2020.

УЕФА в режиме видеоконференции собирает представителей всех 55 ассоциаций, чтобы обсудить дальнейшую судьбу европейского футбола:

  • Как доиграть или завершить национальные чемпионаты, которые из-за эпидемии остановлены уже почти во всех странах Европы;

  • Что делать с Лигой чемпионов и Лигой Европы, "оборванных" на стадии 1/4 финала и 1/8 финала соответственно;

  • На когда перенести Евро-2020, запланированное на июнь-июль, - на декабрь или лето 2021-го?

Ранее сообщалось, что УЕФА должен принять единое решение по всем национальным чемпионатам, определив единый базовый сценарий их доигровки либо же досрочного определения чемпиона. Сами страны-ассоциации еще надеются летом доиграть сезон, если будет перенесен Евро-2020.

Станет ли предстоящее Евро первым в истории, которое будет перенесено и пройдет в непарный год?

Станет ли предстоящее Евро первым в истории, которое будет перенесено и пройдет в непарный год?

OBOZREVATEL следит за развитием событий и всем происходящим вокруг УЕФА в ожидании судьбоносных решений для европейского футбола.

КАКАЯ СИТУАЦИЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. 9:00. Уже нет сомнений, что УЕФА примет единый стандарт для всех европейских ассоциаций по завершению чемпионатов. Но споров перед этим будет много – надеяться на доигровку после пандемии или признавать чемпионов досрочно, что делать с двуэтапными чемпионатами с плей-офф (как в Бельгии или Украине), как быть с национальными кубками? Очень тяжелый день сегодня будет у руководства УЕФА…

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший клубный врач английского "Челси" объяснил, почему футболисты уязвимы перед коронавирусом.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Премьер-лига Украины Лига Европы Лига чемпионов Евро-2020 Коронавирус
Тег
УЕФА
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