УЕФА провел революцию в Евро: что это значит для Украины U-19

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел изменения в формат проведения отборочных турниров чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.

Об это сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ). Изменения вступят в силу с 2020-го года.

На место чемпионатов Европы 2022 и 2023 годов придут турниры с двухгодичным циклом (2020/2022 и 2021/2023), напоминающим Лигу Наций. В финальную стадию попадут восемь сильнейших сборных.

сборная Украины U-19 ФФУ

По задумке УЕФА каждая из команд примет участие в как минимум двух мини-турнирах. Начальный возраст участников отбора не будет превышать 18 лет, а к старту главного соревнования они подойдут юношами до 19 лет.

Сборная Украины Александра Петракова начнет свой путь в отборочном цикле следующей осенью. Согласно таблице коэффициентов U-19 наша команда попала в элитную Лигу А, участники которой будут разделены на 5 групп по 4 сборных. Жеребьевка состоится 3-го декабря 2019-го года.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА анонсировал изменения в регламенте Лиги наций, которые произойдут, начиная со следующего розыгрыша в сезоне 2020/21.

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