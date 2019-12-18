УЕФА продинамил оккупантов в Крыму с 2 млн евро

2 млн евро, которые Европейский футбольный союз (УЕФА) обещал направить на развитие крымского футбола, до сих пор не пришли ни в Федерацию футбола Крыма, ни в "Крымский футбольный союз".

"Деньги до сих пор не перечислили ни Федерации футбола Крыма, ни Крымском футбольному союзу (с особым статусом)", – заявили в УЕФА в ответ на информационный запрос tribuna.com.

Напомним, решение о выделении 2 млн евро было принято УЕФА еще весной 2017 года. Сумму было решено поделить поровну между "Крымским футбольным союзом", основанным на территории полуострова после аннексии Россией, и Федерацией футбола Крыма, которая возобновила работу на территории Украины в 2016-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, крымским клубам запретили выступать в чемпионате России с 1 января 2015 года. В Крыму, по решению УЕФА, будет создана особая футбольная зона. При этом РФС не понесет наказание за "аннексию" трех клубов с полуострова.

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