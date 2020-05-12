УЕФА принял окончательное решение по допинг-скандалу Беседина

Михаил Морозов Футбол 15:42, 12.05.2020

УЕФА принял решение оставить в силе годичную дисквалификацию нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина, которая действует до 19 декабря 2020 года.

Как сообщает официальный сайт организации, ни одна из сторон не подавала апелляцию на решение Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА от 24 февраля 2020 года, поэтому оно считается окончательным.

Артем Беседин
Football.ua

Напомним, что после выездного матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме" в крови Беседина нашли запрещенный препарат фонтурацетам. Он попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Игрок жаловался на головную боль и обратился с этой проблемой к врачу "Динамо", который по ошибке дал ему не то лекарство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беседин впервые прокомментировал допинговый скандал и рассказал об "очень большой трудности" в киевском клубе.

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