УЕФА принял новое решение по делу Мораеса

Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу форварда сборной Украины Жуниора Мораеса.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павлеко. Наши соперники по отбору Евро-2020 считали незаконным выступление форварда "Шахтера" в составе "желто-синих" и требовали присудить команде Шевченко технические поражения.

"Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной! Слава Украине!" – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес 18 марта получил украинский паспорт и был приглашен в сборную Украины.

Уже через три дня игрок дебютировал за "желто-синих" в игре отбора Евро-2020 с Португалией, а 25 марта вышел в стартовом составе в матче с Люксембургом.

Федерация футбола Люксембурга подала протест на результат встречи, которая завершилась драматичной победой украинцев – 1:2.

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил законность выступлений Мораеса за сборную Украины.

После этого Португалия и Люксембург подали апелляции на это решение.

В свою очередь Федерация футбола Литвы намерена обжаловать результат матча команды с Люксембургом.

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