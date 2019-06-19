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УЕФА принял новое решение по делу Мораеса

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Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу форварда сборной Украины Жуниора Мораеса.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павлеко. Наши соперники по отбору Евро-2020 считали незаконным выступление форварда "Шахтера" в составе "желто-синих" и требовали присудить команде Шевченко технические поражения.

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"Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной! Слава Украине!" – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

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Темы
Скандал с МораесомЕвро-2020
Персона
Жуниор Мораес
Тег
сборная Украины по футболу
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