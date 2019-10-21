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21 октября • обновлено в 19:02
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УЕФА принял беспрецедентное решение по матчам соперника Украины в отборе Евро-2020

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УЕФА наказал сборную Сербии за ненадлежащую организацию домашней игры против Португалии в отборе Евро-2020 проведением двух оставшихся поединков отбора без зрителей.

Сербских фанатов не пустят на ближайший матч сборной Сербии в отборе Евро-2020

Сербских фанатов не пустят на ближайший матч сборной Сербии в отборе Евро-2020

Решение принято официально, подтвердила пресс-служба УЕФА. Матч Сербия - Люксембург 14 ноября состоится без зрителей, а наказание на поединок со сборной Украины, который состоится 17 ноября, пока что носит условный характер.

При этом, как сообщает сербское издание Kurir, на встречу Сербия - Люксембург будет ограничен вход болельщиков, чей возраст превышает 14 лет, однако на стадион смогут прийти дети в сопровождении родителей.

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Прецедент относительно ограничения входа на стадион взрослых уже имеется. В октябре прошлого года подобному наказанию была подвергнута сборная Румынии. Матч румын со сборной Норвегии посетили 27 тысяч человек, 20 тысяч из которых были детьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сербии готовят подставу для Криштиану Роналду и К° в отборе Евро-2020.

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Тема
Евро-2020
Место
Сербия
Теги
сборная Сербии по футболу Сборная Украины по футболу
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Да какая разница! Поехать и оттрaхать этих кацaпских прихвостней на глазах их фанатов!
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