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УЕФА поставил на место россиян после акций протеста в Грузии

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Европейский футбольный союз (УЕФА) не намерен рассматривать акцию грузинских футболистов, которые выступили против агрессии Российской Федерации.

На запрос портала Чемпионат.com в пресс-службе УЕФА отметили, что дело находится под юрисдикцией грузинской федерации.

"Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации", – ответили в УЕФА.

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УЕФА поставил на место россиян после акций протеста в Грузии

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Напомним, что несколько грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время Европейских игр в Минске грузинские спортсмены поддержали протесты граждан страны против России.

Это произошло после того, как в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал спровоцировало приглашение российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента.

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Тема
Протесты в Грузии
Место
Грузия
Тег
УЕФА
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Greyder Rihard
Greyder Rihard
Фиолетово .
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Greyder Rihard
Greyder Rihard
Фиолетово.Крым наш ,Абхазия и Южная Осетия свободны. Всё остальное фиолетово.
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CARGO 100
CARGO 100
Европейский футбольный союз (УЕФА) не намерен рассматривать ... А кто просил рассмотреть?
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