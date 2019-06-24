УЕФА поставил на место россиян после акций протеста в Грузии

Европейский футбольный союз (УЕФА) не намерен рассматривать акцию грузинских футболистов, которые выступили против агрессии Российской Федерации.

На запрос портала Чемпионат.com в пресс-службе УЕФА отметили, что дело находится под юрисдикцией грузинской федерации.

"Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации", – ответили в УЕФА.

ФК "Торпедо" Кутаиси

Напомним, что несколько грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время Европейских игр в Минске грузинские спортсмены поддержали протесты граждан страны против России.

Это произошло после того, как в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал спровоцировало приглашение российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента.

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