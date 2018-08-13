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УЕФА подложил свинью "Динамо" перед матчем Лиги чемпионов

16.4тЧитать новость на украинском

Дисциплинарный комитет Европейского футбольного Союза (УЕФА) принял решение о частичном закрытии НСК "Олимпийский" во время матча квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Славией".

УЕФА наказал столичный клуб за неподобающее поведение болельщиков на игре 1/16 финала Лиги Европы прошлого розыгрыша с греческим АЕКом, информирует пресс-служба "Динамо". На поединке киевлян и пражан для посещения болельщиков будет закрыт сектор №43.

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Напомним, "Динамо" ответный матч третьего квалификационного раунда ЛЧ с чешской "Славией" проведет во вторник, 14 августа. Начало – в 19:30. Первый поединок в Праге завершился вничью – 1:1, причем киевляне пропустили в свои ворота на последней минуте.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о подготовке к матчу с пражанами. Также наставник "бело-синих" раскрыл детали трансфера звезды Евро-2018.

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Тема
Лига чемпионов
Место
УкраинаКиев
Объекты
ФК Динамо КиевФК Славия
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Иван 3,14дарас.. пшел вон Вонючка с украинского сайта!
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Ivan Rus
Ivan Rus
Зрада зрадная, весьмирснами или не с нами или не весь
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Ivan Rus, придурок, беги доллары покупай... больше реблей будет... потом...
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