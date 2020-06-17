УЕФА перенес финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

"Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге, на которой должен пройти финал ЛЧ

Исполком УЕФА принял решение перенести финальный матч Лиги чемпионов-2021 из Санкт-Петербурга в Стамбул. Российская Северная столица соответственно примет финал этого турнира не в 2021-м, а в 2022 году.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса финал Лиги чемпионов-2020 перенесен в Лиссабон. Здесь пройдут и остальные матчи турнира, начиная с 1/4 финала. Все стадии будут состоять из одной игры.

Кроме того УЕФА решил возобновить Лигу Европы 5 августа перенесенными матчами 1/8 финала.

Поединки 1/4 финала пройдут в четырёх городах Германии – Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Все стадии будут состоять из одного матча. Финал ЛЕ пройдет в Кельне 21 августа.