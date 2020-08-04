УЕФА озвучил жесткие санкции для клубов из-за коронавируса

Европейский футбольный союз (УЕФА) разработал регламент на следующий сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые содержит наказания для клубов в связи с пандемией коронавируса.

УЕФА будет до каждой жеребьевки публиковать список ограничений на перемещения между странами. Клубы будут обязаны за два дня до жеребьевки уведомлять УЕФА о существующих ограничениях и изменениях, которые вносят местные власти, говорится на сайте Союза.

В том случае, если этой информации не будет, УЕФА будет руководствоваться собственной информацией – если команда не сможет выйти на поле, ей засчитают техническое поражение.

Кроме того, если установлены ограничения властями для въезда, то клуб-хозяин матча должен предложить альтернативный вариант проведения матча на нейтральном поле. Если он его не предоставит, то получит техническое поражение.

Если УЕФА решит, что предоставленные клубом данные об ограничениях местных властей неточные или недостаточные (или ограничения недостаточно жесткие, чтобы переносить игру на нейтральное поле), решение по месту проведения принимает УЕФА. Если какая-то из команд отказывается играть, она получает техническое поражение.

Если ограничения местных властей были введены после дедлайна, то клуб из той страны, которая ввела подобные ограничения, признается ответственным за срыв матча и получает техническое поражение.

Если оба клуба отказываются играть или оба клуба признаны ответственными за то, что матч не состоялся, их исключают из еврокубка на этот сезон.

Также клубы будут тестироваться перед матчами. На случай положительных тестов УЕФА полагается на местные власти. Если в команде набирается 13 человек (с учетом одного вратаря) из основной заявки, а местные власти разрешают им играть, то команда должна выходить на поле.

Если нет, УЕФА может перенести матч с учетом установленного для каждого этапа дедлайна, но если не получается организовать игру в эти сроки, команда получает техническое поражение. Все соответствующие решения приняты на заседании исполкома УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее официальный аккаунт Лиги Европы УЕФА в Twitter опубликовал лучшие голы, ассисты и финты лидера донецкого "Шахтера" Тайсона.