УЕФА отреагировал на отмену дисквалификации "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов.

УЕФА отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне удовлетворить апелляцию "Манчестер Сити" и разрешить команде участвовать в еврокубках.

"УЕФА примет к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о смягчении санкций в отношении "Манчестер Сити", которые были наложены независимой Инстанцией УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) в связи с предполагаемыми нарушениями правил клубного лицензирования и финансового "фэйр-плей" УЕФА. CAS указал на недостаток убедительных доказательств для поддержания всех решений по данному делу и отметил, что у многих из предполагаемых нарушений истек пятилетний срок давности, предусмотренный правилами УЕФА", – написано на официальном сайте организации.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций также отметили важность правила финансового "фэйр-плей".

"За последние несколько лет финансовый "фэйр-плей" сыграл существенную роль в деле защиты клубов и способствовал их финансовой устойчивости. Потому УЕФА и Ассоциация европейских клубов останутся верны своим принципам. УЕФА более не будет давать комментарии по этому делу", – подытожили представители УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, CAS объявил вердикт по делу о дисквалификации "Манчестер Сити" из еврокубков на сезоны 2020/21 и 2021/22.