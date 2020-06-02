УЕФА отреагировал на гибель Джорджа Флойда

Максим Богданов Футбол 21:51, 2.06.2020 Обновлено: 21:59, 2.06.2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США.

"Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее", – говорится в официальном Twitter УЕФА с прикрепленным к сообщению черным квадратом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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