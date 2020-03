УЕФА отменил матчи Лиги чемпионов

Европейский футбольный союз (УЕФА) из-за пандемии коронавируса принял решение отменить ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал" и "Ювентус" - "Лион" (17 марта).

"В свете того, что футболистов "Реала" и "Ювентуса" поместили на карантин, два матча Лиги чемпионов УЕФА перенесены на неопределенный срок. Решение по данным играм будет принято в обозримом будущем", - говорится в пресс-релизе Союза.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷



Further decisions on the matches will be communicated in due course.