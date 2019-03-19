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УЕФА открыл дело на Роналду за "большие яйца"

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рискует получить наказание за свое поведение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении португальца за неподобающее поведение. Роналду после третьего гола изобразил жест, похожий на празднование тренера мадридской команды Диего Симеоне.

Аргентинец в первом матче команд схватил себя за пах, УЕФА оштрафовал его за это на 20 тысяч евро.

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Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчу с Украиной в отборе чемпионата Европы-2020.

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Персона
Криштиану Роналду
Тег
УЕФА
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