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7 июня • обновлено в 11:22
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УЕФА отказался доигрывать Лигу чемпионов в Москве: СМИ назвали новый город

1.9т
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Европейский футбольный союз (УЕФА) планирует доиграть Лигу чемпионов-2019/20 в одном городе. Причина такого решения - пандемия COVID-19, которая нарушила календарь.

Коронавирус в Москве

Коронавирус в Москве

На проведение матчей претендовали Москва и Франкфурт. Кандидатура российской столицы отпала первой из-за большого количества случаев заражения коронавирусом, сообщает Bild. Поединки в Германии также маловероятны по причине присутствия в турнире немецких кубов, которые получили бы территориальное преимущество.

По мнению СМИ, Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне. Португалия подходит по ряду требований – несколько стадионов в городе и контролируемое количество случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА хочет провести Лигу чемпионов со стадии 1/4 финала в формате "Финала четырех" на четырех стадионах в радиусе 100 км. Команды будут определять победителя пары в одной встрече.

Планировалось, что Лигу чемпионов доиграют с 8 по 29 августа, а первый тур группового турнира Лиги чемпионов сезона 2020/21 начнется во вторник, 20 октября.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
финал Лиги чемпионов Лига чемпионов
Место
Португалия Лиссабон
Тег
УЕФА
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