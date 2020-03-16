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16 марта • обновлено в 19:40
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УЕФА остановит чемпионаты из-за коронавируса: назван сценарий

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УЕФА собирается объявить текущих лидеров европейских первенств чемпионами своих стран, если на экстренном заседании организации по поводу коронавируса будет решено приостановить все лиги.

Как сообщает информагентство AS, на видеоконференции, которая запланирована на вторник, 17 марта, должны обсудить три вопроса: перенос Евро-2020 на 2021 год, выбор формата окончания европейских чемпионатов и поиск способа определения победителей национальных первенств, участников еврокубков и команд, которые пойдут на повышение и понижение в классе в своих странах.

УЕФА

УЕФА

Динамо Киев от Шурика

Если нынешний сезон так и не будет доигран, то в УЕФА готовы объявить текущих лидеров чемпионатов победителями, а команды, занимавшие места в еврокубках на момент остановки первенств, получат путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Однако ожидается, что организация примет решение перенести Евро-2020, а это освободит место в календаре и позволит странам закончить футбольный сезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА раздумывает над тем, чтобы определить победителя Лиги чемпионов по "баскетбольным" правилам.

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Тема
Коронавирус
Тег
УЕФА
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