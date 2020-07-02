УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов 2020/21: когда стартует "Шахтер"
УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов 2020/21: когда стартует "Шахтер" (Источник фото - uefa.com).
УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов 2020/21, розыгрыш которой начнется 8 августа 2020 года и закончится 29 мая 2021 года.
Как сообщается на официальном сайте организации, квалификация в групповой турнир будет проходить с 8 августа по 30 сентября. Команда, которая займет второе место в украинской Премьер-лиге 2019/20, начнет свои выступления с третьего квалификационного раунда. Он будет проходить в формате одного матча и стартует 15-16 сентября.
Что касается донецкого "Шахтера", который оформил титул чемпиона УПЛ и автоматически вышел в групповой этап, то "горняки" сыграют свой первый матч в ЛЧ сезона 2020/21 20 или 21 октября. Полностью календарь турнира выглядит следующим образом:
Квалификация
Предварительный раунд – 8-11 августа 2020 года
Первый квалификационный раунд – 18-19 августа
Второй квалификационный раунд – 25-26 августа
Третий квалификационный раунд – 15-16 сентября
Плей-офф квалификации – 22-30 сентября
Групповой турнир
1-й тур – 20-21 октября
2-й тур – 27-28 октября
3-й тур – 3-4 ноября
4-й тур – 24-25 ноября
5-й тур – 1-2 декабря
6-й тур – 8-9 декабря
Плей-офф
1/8 финала – 16 февраля-17 марта 2021 года
Четвертьфиналы – 6-14 апреля
Полуфиналы – 27 апреля-5 мая
Финал – 29 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА принял решение по доигрыванию Лиги чемпионов 2019/20.