УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов 2020/21: когда стартует "Шахтер"

УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов 2020/21, розыгрыш которой начнется 8 августа 2020 года и закончится 29 мая 2021 года.

Как сообщается на официальном сайте организации, квалификация в групповой турнир будет проходить с 8 августа по 30 сентября. Команда, которая займет второе место в украинской Премьер-лиге 2019/20, начнет свои выступления с третьего квалификационного раунда. Он будет проходить в формате одного матча и стартует 15-16 сентября.

Что касается донецкого "Шахтера", который оформил титул чемпиона УПЛ и автоматически вышел в групповой этап, то "горняки" сыграют свой первый матч в ЛЧ сезона 2020/21 20 или 21 октября. Полностью календарь турнира выглядит следующим образом:

Квалификация

Предварительный раунд – 8-11 августа 2020 года

Первый квалификационный раунд – 18-19 августа

Второй квалификационный раунд – 25-26 августа

Третий квалификационный раунд – 15-16 сентября

Плей-офф квалификации – 22-30 сентября

Групповой турнир

1-й тур – 20-21 октября

2-й тур – 27-28 октября

3-й тур – 3-4 ноября

4-й тур – 24-25 ноября

5-й тур – 1-2 декабря

6-й тур – 8-9 декабря

Плей-офф

1/8 финала – 16 февраля-17 марта 2021 года

Четвертьфиналы – 6-14 апреля

Полуфиналы – 27 апреля-5 мая

Финал – 29 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА принял решение по доигрыванию Лиги чемпионов 2019/20.