УЕФА объяснил техническое поражение Украины от Швейцарии в Лиге наций

Михаил Морозов Футбол 10:20, 1.12.2020

В понедельник, 30 ноября, Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила мотивационную часть решения Апелляционного комитета УЕФА, который присудил техническое поражение нашей команде в игре со Швейцарией в Лиге наций.

Как сообщается на сайте телеканалов "Футбол 1/2/3", этот документ состоит из 17 страниц и имеет подпись главы вышеуказанного подразделения Педро Томаса Маркеса. По его мнению, организация наказала Украину за то, что в УАФ не подготовились к полной замене состава в случае массового заражения коронавирусом.

У наших футбольных функционеров есть 10 дней на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS). Если она будет отклонена, наша сборная вылетит из элитного дивизиона Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда была готова к матчу.

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