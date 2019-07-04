УЕФА неожиданно не пустил в Лигу чемпионов российского тренера

Дисциплинарный комитет УЕФА запретил старшему тренеру российского клуба "Краснодар" Мураду Мусаеву в течение года присутствовать на тренерской скамейке в матчах еврокубков.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Европейского футбольного союза сообщают РИА Новости.

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Данное решение связано с тем, что Мусаев с апреля прошлого года руководит "Краснодаром", не имея тренерской лицензии категории Pro. В официальных документах Мусаев считается старшим тренером, а в качестве главного в заявке значится имя Олега Фоменко.

Стоит отметить, что "Краснодар" занял третье место в чемпионате России-2018/19 и в предстоящем сезоне впервые стартует в Лиге чемпионов. Команда начнет свой путь в главном еврокубке с 3-го квалификационного раунда.

Как сообщал OBOZREVATEL, у футбольного клуба, обвинившего Россию в оккупации, возникли серьезные проблемы.

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