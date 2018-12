УЕФА назвал лучший гол группового раунда Лиги чемпионов: видео шедевра

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал самый красивый гол группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19. Автором лучшего забитого мяча стал игрок "Барселоны" Иван Ракитич.

Хорватский полузащитник отметился невероятным ударом в матче второго тура группового раунда самого престижного клубного европейского турнира против "Тоттенхэма".

На 28-й минуте после невероятной скидки от Коутиньо набегающий Ракитич дальним мощным ударом отправил снаряд в сетку ворот соперника. Вратарь, сумевший среагировать на удар, оказался беспомощным в данной ситуации.

✨ You voted @ivanrakitic's spectacular volley against Tottenham to win #UCL Goal Of The Group Stage!



Bravo, Ivan! 👏 pic.twitter.com/Zd6k48vdjX