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УЕФА назвал лучший гол группового раунда Лиги чемпионов: видео шедевра

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал самый красивый гол группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19. Автором лучшего забитого мяча стал игрок "Барселоны" Иван Ракитич.

Хорватский полузащитник отметился невероятным ударом в матче второго тура группового раунда самого престижного клубного европейского турнира против "Тоттенхэма".

На 28-й минуте после невероятной скидки от Коутиньо набегающий Ракитич дальним мощным ударом отправил снаряд в сетку ворот соперника. Вратарь, сумевший среагировать на удар, оказался беспомощным в данной ситуации.

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Напомним, что "Барселона" обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. В 1/8 финала турнира каталонцам предстоит сразиться с французским "Лионом".

Как сообщал OBOZREVATEL, спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике обвинил "Барселону" в том, что летом каталонцы в обход парижан сделали предложение о переходе полузащитнику команды Адриену Рабьо.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Теги
ФК БарселонаТоттенхэм Хотспур
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