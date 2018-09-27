УЕФА назвал хозяина Евро-2024

УЕФА определил хозяина очередного чемпионата Европы, который пройдет в 2024 году, - его примет Германия.

На Евро-2024 претендовали только две страны - Германия и Турция. В итоге УЕФА доверил ЧЕ немцам, которые проведут его на 10-ти лучших стадионах страны.

OFFICIAL: Germany will host UEFA #EURO2024 🇩🇪



More information to follow pic.twitter.com/L9GaMAWAjN — UEFA (@UEFA) September 27, 2018

"Мы рассматривали заявки двух сильных стран, двух достойных соперников в этой борьбе. Нам было тяжело сделать этот выбор", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин перед тем, как вскрыть конверт с именем хозяина Евро-2024.

Ранее было известно, что в случае получения ЧЕ Германией его организацией будет заниматься и руководить известный немецкий экс-футболист Филипп Лам. В 2017-м лам завершил карьеру футболиста и после этого принимает участие во многих социальных проектах.

twitter.com/UEFA

В процессе определения участника Евро-2024 Германия не раз акцентировала внимание на том, что ЧЕ должен достаться именно ей из-за нестабильной обстановки в Турции. Взаимоотношения между Турцией и Германий в последние годы существенно ухудшились, в том числе и в футбольной плоскости.

По требованиям УЕФА страна-хозяйка Евро должна предоставить минимум 10 стадионов, среди которых только 4 могут быть вместительностью до 40 тыс. зрителей. Для финального матча требуется арена не меньше 60 тыс. зрителей.

Германия в последний раз принимала крупный турнир в 2006 году - чемпионат мира, когда впервые в истории на ЧМ сыграла и Украина. В том мундиале "сине-желтые" дошли до 1/4 финала, а выиграла чемпионат Италия. Чемпионат Европы в своей истории Германия принимала лишь однажды - в 1988 году.

Ближайший чемпионат Европы пройдет в 2020 году, который примут 12 стадионов в 12-ти разных странах, в том числе и Германия (немецкий Мюнхен со стадионом "Альянц-Арена").

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно УЕФА принял решение ввести систему видеоповторов (VAR) во всех официальных турнирах.