УЕФА назвал хозяина Евро-2024

УЕФА определил хозяина очередного чемпионата Европы, который пройдет в 2024 году, - его примет Германия.

На Евро-2024 претендовали только две страны - Германия и Турция. В итоге УЕФА доверил ЧЕ немцам, которые проведут его на 10-ти лучших стадионах страны.

OFFICIAL: Germany will host UEFA #EURO2024 🇩🇪



More information to follow pic.twitter.com/L9GaMAWAjN