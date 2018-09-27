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УЕФА назвал хозяина Евро-2024

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УЕФА определил хозяина очередного чемпионата Европы, который пройдет в 2024 году, - его примет Германия.

На Евро-2024 претендовали только две страны - Германия и Турция. В итоге УЕФА доверил ЧЕ немцам, которые проведут его на 10-ти лучших стадионах страны.

"Мы рассматривали заявки двух сильных стран, двух достойных соперников в этой борьбе. Нам было тяжело сделать этот выбор", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин перед тем, как вскрыть конверт с именем хозяина Евро-2024.

Ранее было известно, что в случае получения ЧЕ Германией его организацией будет заниматься и руководить известный немецкий экс-футболист Филипп Лам. В 2017-м лам завершил карьеру футболиста и после этого принимает участие во многих социальных проектах.

УЕФА назвал хозяина Евро-2024

twitter.com/UEFA

В процессе определения участника Евро-2024 Германия не раз акцентировала внимание на том, что ЧЕ должен достаться именно ей из-за нестабильной обстановки в Турции. Взаимоотношения между Турцией и Германий в последние годы существенно ухудшились, в том числе и в футбольной плоскости.

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По требованиям УЕФА страна-хозяйка Евро должна предоставить минимум 10 стадионов, среди которых только 4 могут быть вместительностью до 40 тыс. зрителей. Для финального матча требуется арена не меньше 60 тыс. зрителей.

Германия в последний раз принимала крупный турнир в 2006 году - чемпионат мира, когда впервые в истории на ЧМ сыграла и Украина. В том мундиале "сине-желтые" дошли до 1/4 финала, а выиграла чемпионат Италия. Чемпионат Европы в своей истории Германия принимала лишь однажды - в 1988 году.

Ближайший чемпионат Европы пройдет в 2020 году, который примут 12 стадионов в 12-ти разных странах, в том числе и Германия (немецкий Мюнхен со стадионом "Альянц-Арена").

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно УЕФА принял решение ввести систему видеоповторов (VAR) во всех официальных турнирах.

Читайте все новости по теме "чемпионат Европы по футболу" на OBOZREVATEL.

Темы
чемпионат Европы по футболуЕвро-2024
Персона
Александер Чеферин
Объект
УЕФА
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