УЕФА назвал футболиста года

Максим Иншаков Футбол 19:45, 1.10.2020 Обновлено: 20:39, 1.10.2020

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим нападающим Лиги чемпионов и игроком года в Европе.

Роберт Левандовски

Футболист получил награду во время церемонии жеребьевки группового этапа ЛЧ, которая прошла в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве.

32-летний капитан сборной Польши забил 55 голов во всех турнирах в прошлом сезоне, а "Бавария" стала обладателем Кубка Германии, победила в чемпионате и Лиге чемпионов.

Накануне Роберт вместе с мюнхенцами обыграл "Боруссию" и стал обладателем Суперкубка Германии.

Поляк вошел в тройку претендентов на "Золотой мяч" 2020 года.

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