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1 апреля • обновлено в 23:09
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УЕФА назвал точную дату окончания чемпионата Украины

1.8т
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Европейский футбольный союз (УЕФА) попросил национальные лиги, в том числе и украинскую Премьер-лигу, доиграть остановленные из-за пандемии коронавируса чемпионаты до начала августа.

УЕФА назвал точную дату окончания чемпионата Украины

EFE

Как рассказал источник в Высшем дивизионе Нидерландов по футболу, после совещания УЕФА 1 апреля с участием всех 55 ассоциаций, была озвучена просьба о том, чтобы сезон-2019/20 был завершен к 3 августа.

Чтобы помочь лигам, УЕФА перенес на неопределенный срок матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также июньские игры сборных и матчи плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Тег
УЕФА
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