УЕФА назвал точную дату окончания чемпионата Украины

Европейский футбольный союз (УЕФА) попросил национальные лиги, в том числе и украинскую Премьер-лигу, доиграть остановленные из-за пандемии коронавируса чемпионаты до начала августа.

EFE

Как рассказал источник в Высшем дивизионе Нидерландов по футболу, после совещания УЕФА 1 апреля с участием всех 55 ассоциаций, была озвучена просьба о том, чтобы сезон-2019/20 был завершен к 3 августа.

Чтобы помочь лигам, УЕФА перенес на неопределенный срок матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также июньские игры сборных и матчи плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!