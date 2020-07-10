УЕФА назвал дату и место матча "Шахтер" – "Вольфсбург"

Александр Чеканов Футбол 18:35, 10.07.2020

Ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и немецким "Вольфсбургом" пройдет в среду, 5 августа.

Игру примет главная арена Украины НСК "Олимпийский".

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