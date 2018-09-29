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Официально: УЕФА наказал Украину

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Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Украины (ФФУ) за поведение болельщиков на матче Лиги наций Чехия - Украина. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу нашей команды.

Как говорится в сообщении пресс-службы ФФУ, на украинскую сторону наложен штраф в размере €35 тыс. за использование фанатами пиротехники, бросание предметов на газон, попытки прорыва на поле, нанесение ущерба стадиону и общественные беспорядки.

Чехия - Украиина

Чехия - Украиина

Новости
За любовь к Шеве - в тюрьму: репортаж с матча сборной Украины в Чехии

После игры украинские болельщики попытались проникнуть на поле, из-за чего были атакованы чешской полицией. В ходе конфликта пострадал главный тренер "сине-желтой" сборной Андрей Шевченко.

Напомним, то в рейтинге ФИФА украинская команда продемонстрировала наибольший прогресс в мире за последний календарный месяц.

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Темы
Лига нацийФФУ
Место
Чехия
Объекты
сборная Украины по футболуУЕФА
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Castill Tricia
Castill Tricia
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
😂😂😂 про пакрышки забыли.
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