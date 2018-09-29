Официально: УЕФА наказал Украину

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Украины (ФФУ) за поведение болельщиков на матче Лиги наций Чехия - Украина. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу нашей команды.

Как говорится в сообщении пресс-службы ФФУ, на украинскую сторону наложен штраф в размере €35 тыс. за использование фанатами пиротехники, бросание предметов на газон, попытки прорыва на поле, нанесение ущерба стадиону и общественные беспорядки.

Чехия - Украиина

После игры украинские болельщики попытались проникнуть на поле, из-за чего были атакованы чешской полицией. В ходе конфликта пострадал главный тренер "сине-желтой" сборной Андрей Шевченко.

Напомним, то в рейтинге ФИФА украинская команда продемонстрировала наибольший прогресс в мире за последний календарный месяц.