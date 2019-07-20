Официально: УЕФА наказал Украину за матч с Сербией

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Европейского футбольного союза (УЕФА) наказала Украинскую ассоциация футбола (УАФ) за нарушения во время матча отбора к Евро-2020.

Украина - Сербия ФСС

УАФ придется заплатить 15 250 евро штрафа за разжигание болельщиками файеров и блокирование лестничных проходов в поединке между сборными Украины и Сербии на "Арене Львов".

Также в рапорте комиссара были указаны другие нарушения: бросание предметов в направлении поля и применение зрителями на трибунах лазерных указок. По этим пунктам обвинениям дело было закрыто.

Решение УЕФА Скриншот с официального сайта

Как сообщал OBOZREVATEL, Сборная Украины по футболу в матче 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 обыграла команду Сербии. Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 5:0.

Встречу 5-го тура наши футболисты проведут 14 октября против Португалии.

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