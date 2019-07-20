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Официально: УЕФА наказал Украину за матч с Сербией

11.9т Читать материал на украинском

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Европейского футбольного союза (УЕФА) наказала Украинскую ассоциация футбола (УАФ) за нарушения во время матча отбора к Евро-2020.

Украина - Сербия

Украина - Сербия

ФСС

УАФ придется заплатить 15 250 евро штрафа за разжигание болельщиками файеров и блокирование лестничных проходов в поединке между сборными Украины и Сербии на "Арене Львов".

Также в рапорте комиссара были указаны другие нарушения: бросание предметов в направлении поля и применение зрителями на трибунах лазерных указок. По этим пунктам обвинениям дело было закрыто.

Решение УЕФА

Решение УЕФА

Скриншот с официального сайта

Новости
Как Украине напрямую выйти на Евро-2020: все расклады для сборной

Как сообщал OBOZREVATEL, Сборная Украины по футболу в матче 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 обыграла команду Сербии. Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 5:0.

Встречу 5-го тура наши футболисты проведут 14 октября против Португалии.

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Темы
Евро-2020 ФФУ
Место
Украина
Теги
сборная Украины по футболу УЕФА
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
Ну і де ця охрана на стадіонах. Потрібно кошти стягнути з цих уродів яки це зробили. Та наказати організаторів. Хто іх пускає на пристойні заклади.
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
банд.еровский биомусор подлежит полному изничтожению
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
каратель свидомитов, шо ти народився це теж трагедія
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
каратель свидомитов, спочатку виліз з дупи путлера а потім давай поради ідіетськи
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Сало Уронил
Сало Уронил
та вы шо .а я то грешным делом подумал-за то шо зиговали.
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Сало Уронил
Сало Уронил
В официальной публикации, появившейся 13 июня на сайте УЕФА, Украине инкриминированы следующие нарушения: «Зажигание файеров, бросание предметов, блокирование лестниц, освещение объекта». Это, мягко говоря, далеко не все, что присутствовало на матче и запрещено УЕФА. Заглянем в подробный справочник «Глобальное руководство по дискриминационной практике в футболе», изданный в 2018 году международной ассоциацией FARE (Football Against Racism in Europe). Там есть раздел, непосредственно посвященный запретам, существующим в УЕФА. Среди таковых значится одним из первых запрет «нацистского/гитлеровского салюта» (стр. 34), то есть приветствия вскинутой вперед правой руки ладонью вниз, так называемое «зигование».
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