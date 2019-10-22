УЕФА наказал соперника Украины: спортивные итоги 21 октября

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение о неожиданном наказании соперника сборной Украины в отборе Евро-2020, а россиянин Артур Бетербиев обратился к Александру Гвоздику.

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Кроме того, Александру Усику бросил дерзкий вызов известный британский супертяж. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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