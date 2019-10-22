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22 октября • обновлено в 09:58
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УЕФА наказал соперника Украины: спортивные итоги 21 октября

1.2т Читать материал на украинском

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение о неожиданном наказании соперника сборной Украины в отборе Евро-2020, а россиянин Артур Бетербиев обратился к Александру Гвоздику.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 21 октября.

Кроме того, Александру Усику бросил дерзкий вызов известный британский супертяж. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Евро-2020
Персоны
Александр Усик Александр Гвоздик Артур Бетербиев Дерек Чисора
Теги
сборная Сербии по футболу Сборная Украины по футболу
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