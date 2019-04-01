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УЕФА наказал "Динамо"

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Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение наказать киевское "Динамо" частичным закрытием секторов стадиона (с 41-го по 62-й) во время следующего домашнего матча киевлян в одном из турниров под эгидой организации.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, такое решение было принято в связи с поведением болельщиков киевлян во время домашнего матча Лиги Европы против "Олимпиакоса".

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"Динамо" Киев

"Динамо" Киев

Обвинения против "Динамо" были следующими:

- метание предметов на поле
- поджигание файеров
- вторжение болельщиков на поле
- заблокированная лестница

Кроме частичного закрытия секторов УЕФА также обязал "Динамо" заказать для демонстрации баннер с надписью "#EqualGame" и логотипом УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" объявило об уходе бразильского полузащитника.

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Темы
Лига ЕвропыЛига чемпионов
Теги
УЕФАФК Динамо Киев
Источник
Источник:"Динамомания"
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