УЕФА наказал "Динамо"

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение наказать киевское "Динамо" частичным закрытием секторов стадиона (с 41-го по 62-й) во время следующего домашнего матча киевлян в одном из турниров под эгидой организации.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, такое решение было принято в связи с поведением болельщиков киевлян во время домашнего матча Лиги Европы против "Олимпиакоса".

"Динамо" Киев

Обвинения против "Динамо" были следующими:

- метание предметов на поле

- поджигание файеров

- вторжение болельщиков на поле

- заблокированная лестница

Кроме частичного закрытия секторов УЕФА также обязал "Динамо" заказать для демонстрации баннер с надписью "#EqualGame" и логотипом УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" объявило об уходе бразильского полузащитника.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!