УЕФА наказал "Динамо"

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение наказать киевское "Динамо" частичным закрытием секторов стадиона (с 41-го по 62-й) во время следующего домашнего матча киевлян в одном из турниров под эгидой организации.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, такое решение было принято в связи с поведением болельщиков киевлян во время домашнего матча Лиги Европы против "Олимпиакоса".
"Динамо" Киев
Обвинения против "Динамо" были следующими:
- метание предметов на поле
- поджигание файеров
- вторжение болельщиков на поле
- заблокированная лестница
Кроме частичного закрытия секторов УЕФА также обязал "Динамо" заказать для демонстрации баннер с надписью "#EqualGame" и логотипом УЕФА.
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" объявило об уходе бразильского полузащитника.
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