УЕФА наказал "Динамо" за отсутствие масок у болельщиков на матче в Киеве

Максим Иншаков Футбол 15:04, 14.11.2020 Обновлено: 15:37, 14.11.2020

Киевское "Динамо" было оштрафовано Европейским футбольным союзом (УЕФА) на 5000 евро за несоблюдение противоэпидемических правил болельщиками, которые присутствовали на матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Уточняется, что у зрителей на трибунах столичного НСК "Олимпийский" отсутствовали маски. Кроме того, было нарушено социальное дистанцирование.

Также "Динамо" на 14 тысяч евро оштрафовали за заблокированные проходы на стадионе. Общий штраф в 19 000 евро столичная команда должна будет оплатить в течение 90 дней.

Наказание "Динамо"
УЕФА

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА наказал главного тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру одним матчем дисквалификации за задержку начала игры 2-го тура Лиги чемпионов против "Интера".

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Biopharma успешно завершила испытания украинского препарата от COVID-19

Коронавирусом в Украине впервые заразились более 12 тысяч человек за сутки: статистика Минздрава на 14 ноября

2021: год реформ и диктаторов

Климатическая система Земли прошла точку невозврата: ученые предрекли глобальную катастрофу

Умер легендарный советский актер Армен Джигарханян