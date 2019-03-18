УЕФА начало расследование по матчу "Динамо" - "Челси": названа причина

"Челси" направил жалобу в УЕФА, указав на то, что футболиста английской команды Каллума Хадсон-Одои оскорбили болельщики киевского "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Каллум Хадсон-Одои

Во втором тайме фанаты команды хозяев скандировали кричалки расистского характера. Хадсон-Одои сообщил о произошедшем руководству клуба, которое обратилось к делегату УЕФА. Руководящий орган европейского футбола уже начал расследование.

"Мы подтверждаем, что в последние минуты матча небольшая группа болельщиков "Динамо" оскорбляла одного из наших игроков на почве расизма. Мы осуждаем такое отвратительное поведение. Мы ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование и посодействуем в этом", – говорится в заявлении "Челси", которое приводит Евроспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы проиграло лондонскому "Челси" со счетом 0:5. Первый матч в Англии завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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