УЕФА начал переговоры по изменению формата чемпионата Европы-2020, который был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Как соощает издание DailyMail, испанские и итальянские футбольные ассоциации выразили сомнения по поводу своей возможности провести матчи Евро-2020 в Бильбао и Риме, соответственно. Кроме того, на остальных 10 принимающих стадионах уже есть запланированные на следующее лето концерты и другие мероприятия, что ставит под вопрос их доступность в определенные даты.

Евро-2020 Eurosport

Отмечается, что, принимая решение о переносе чемпионата Европы, в УЕФА собирались придерживаться мультинационального формата, но сейчас их точка зрения начала меняться. Таким образом, организация может сократить количество стран-хозяек Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместе с первенством Европы УЕФА принял решение перенести на неопределенный срок еще три международных турнира.