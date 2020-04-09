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9 апреля • обновлено в 17:17
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УЕФА может сократить количество хозяев Евро-2020

2.6т
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УЕФА начал переговоры по изменению формата чемпионата Европы-2020, который был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Как соощает издание DailyMail, испанские и итальянские футбольные ассоциации выразили сомнения по поводу своей возможности провести матчи Евро-2020 в Бильбао и Риме, соответственно. Кроме того, на остальных 10 принимающих стадионах уже есть запланированные на следующее лето концерты и другие мероприятия, что ставит под вопрос их доступность в определенные даты.

Евро-2020

Евро-2020

Eurosport

Отмечается, что, принимая решение о переносе чемпионата Европы, в УЕФА собирались придерживаться мультинационального формата, но сейчас их точка зрения начала меняться. Таким образом, организация может сократить количество стран-хозяек Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместе с первенством Европы УЕФА принял решение перенести на неопределенный срок еще три международных турнира.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус Евро-2020
Тег
УЕФА
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